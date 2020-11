Près de 1000 personnes rassemblées à Toulouse pour réclamer plus de moyens dans les hôpitaux

Neuf mois après la première vague d'épidémie de coronavirus, les personnels soignants doivent affronter la deuxième en cette fin d'année. Selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de santé d'Occitanie, 1977 hospitalisations sont en cours dans la région, soit 213 de plus en trois jours, avec 87 nouveaux décès. Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels soignants réclament toujours plus de moyens. Près de 1000 personnes étaient réunies place Saint-Cyprien à Toulouse ce samedi 7 novembre pour crier leur exaspération.

Toute l'économie va prendre cher parce qu'on ne peut pas soigner les gens" - dit Benoît, aide-soignant.

Selon les manifestants, le Ségur de la santé voulu par le gouvernement n'a pas répondu aux principaux besoins : des postes et des lits dans les hôpitaux. En tête de cortège, on retrouve Benoît, aide-soignant aux urgences de Purpan à Toulouse. Il se dit épuisé : " En neuf mois d'épidémie, nos moyens n'ont pas du tout changé. On se retrouve à devoir être confinés parce que les hôpitaux ne peuvent plus assurer. Résultat : toute l'économie va prendre cher parce qu'on ne peut pas soigner les gens."

Beaucoup d'autres secteurs d'activités sont venus gonfler les rangs dans les cortèges. Comme David, auto-entrepreneur toulousain qui ne manifeste jamais mais qui cette fois a voulu se montrer solidaire des soignants : " Je connais rien à la médecine. Mais la meilleure chose à faire c'est de venir les soutenir. C'est quand même hallucinant qu'ils en soient là. Moi quand on me dit qu'il y a une crise sanitaire, j'écoute les soignants. Ils sont dans le rue ? Alors je viens voir ce qu'il se passe".

Pour Louise, enseignante en sciences économiques et sociales, c'est la même "galère" pour tout le monde : " Les problèmes des gens dans la santé, pas assez d'effectifs et pas assez de moyens, c'est la même chose dans l'éducation. On se retrouve avec trop d'effectifs dans les classes et on est les uns sur les autres".

Les manifestants réclamaient notamment plus de personnels soignants dans les hôpitaux, et l'ouverture de lits. © Radio France - Flora Midy

On est tous concernés par les questions de santé!" - dit Elsa, informaticienne.

Elsa est informaticienne. Pour elle, la santé c'est l'affaire de tous : " On est tous concernés par les questions de santé! Il y a une vraie inquiétude sur notre bonne prise en charge dans les hôpitaux publics. Et ça ne date pas du covid, ca remonte à plus loin encore." Une perte de confiance en l'hôpital public généralisée, qui se lit sur toutes les pancartes et banderoles dans la manifestation.

Deux fois plus de patients Covid au CHU de Toulouse en 3 semaines

Une manifestation qui intervient au lendemain de la dernière conférence de presse du CHU de Toulouse, pour faire un point sur l'épidémie de coronavirus dans ses services. Aujourd'hui, le CHU toulousain gère 204 patients pour Covid (39 en réanimation, 20 en soins intensifs et 145 en dehors des soins critiques). Il y a trois semaines, il en accueillait 115. Les effectifs ont donc quasiment doublé. On déplore 120 décès depuis le début de l'épidémie.

La veille, vendredi 6 novembre, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont manifesté place du capitole à Toulouse, pour dénoncer l'impact du deuxième confinement sur leurs commerces.