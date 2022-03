Près d'un millier de retraités défilent à Marseille pour défendre leurs pensions

Les retraités sont une nouvelle fois descendus dans les rues ce jeudi à l'appel de neuf syndicats et organisations. Ils demandent un âge légal de la retraite à 60 ans et une augmentation générale des retraites et des pensions. À Marseille, entre 700 et 1000 personnes ont défilé entre la gare Saint-Charles et la préfecture.

Dans le cortège, tous les manifestants rencontrés déplorent la perte continue de leur pouvoir d'achat ces dernières années. Une dégradation qui s'est encore accentuée ces derniers mois avec les hausse du prix de l'énergie notamment.

"Plus ça va et moins j'ai." - Maryse,75 ans, retraitée de France Telecom

Maryse, 75 ans travaillait à France Télécom. Elle est partie à la retraité à 55 ans au moment de la privatisation. Aujourd'hui, elle touche 1.800 euros net de pension par mois et elle s'estime privilégiée. Et pourtant, depuis son départ en retraite, elle a vu son pouvoir d'achat baisser de plus de 15%. "Je peux encore manger de la viande ou du poisson à tous les repas. Je ne suis pas la plus à plaindre et pourtant je suis seule et je suis obligée de tout compter: le gaz, l'électricité, les charges de mon appartement, les assurances, les médicaments qui ne sont pas remboursés. Plus ça va et moins j'ai. D'ailleurs, j'ai été obligée de vendre ma voiture car je ne roulais pas assez et ça me coutait trop cher. Quand on ajoute tout, notre pouvoir d'achat est complètement asphyxié."

"À 79 ans, ras le bol de devoir tout compter alors que j'ai travaillé pendant 40 ans ! " - Annie, ancienne commerçante

Annie a 79 ans. Cette ancienne commerçante marseillaise est partie à la retraité à 60 ans, "parce que j'étais malade", précise-t-elle. Aujourd'hui elle vit avec 1.200 euros net par mois grâce à la pension de reversion de son mari. "Ils n'augmentent pas les retraites mais tout augmente, on n' y arrive plus. Bientôt je vais aller manger aux Restos du cœur si ça continue. Mon loyer de 600 euros, l'électricité, le gasoil, les assurances, le loyer, la mutuelle, internet... À la fin du mois il me reste 137 euros pour acheter à manger. Ras de bol de devoir tout compter à 80 ans et alors que j'ai travaillé 40 ans !"

Les syndicats ont sorti les banderoles pour la défense des retraites © Radio France - Emilie Briffod

Un Français sur cinq est aujourd'hui à la retraite avec une pension moyenne (régime de base et complémentaire) d'environ 1.500 euros bruts.