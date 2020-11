Près de 110 tonnes de denrées collectées par la Banque Alimentaire de Dordogne, en hausse de 15%

La Banque Alimentaire de Dordogne a fait ses premiers comptes après sa grande collecte annuelle en Dordogne. Et ils sont bons. Les Périgourdins ont été très généreux, puisqu'ils ont apporté près de 110 tonnes de denrées. Soit près de 15% de plus que l'an dernier

La 36e collecte de la Banque alimentaire de Dordogne vendredi et samedi a permis de récolter en Périgord près de 110 tonnes de café, d'huile ou encore de conserves. Et les bénévoles sont ravis ! C'est presque 15% de plus que l'an dernier.

Le président de la banque alimentaire de Dordogne, Francis Herbert tient donc à transmettre "un immense merci aux Périgourdins de la part de toute l'équipe de la Banque alimentaire". Près de 1000 bénévoles ont contribué à cette collecte cette année, sur fond d'épidémie de coronavirus et de crise économique. Chaque mois 12.000 Périgourdins mangent grâce à la banque alimentaire.

Si vous souhaitez encore donner, vous pouvez le faire en suivant ce lien.