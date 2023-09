Près de 1200 assistantes maternelles en moins dans la Sarthe !

Dur dur de faire garder ses enfants dans la Sarthe. Et cela ne devrait pas s'arranger. L' UFC Que choisir alerte sur la baisse du nombre d'aides maternelles dans le département. Le nombre d'agréments est en chute libre : moins 1214 précisément entre 2016 et 2020.

ⓘ Publicité

Des postes vacants

L'UFC Que Choisir pointe un manque de places et de personnel alarmant. Dans cette même étude, l'organisme précise que 14 postes d'assistantes maternelles sont vacants dans la Sarthe et que le taux de couverture en accueil collectif est de 10 places pour 100 enfants. Dans un contexte où beaucoup de parents rencontrent beaucoup de difficultés à faire garder leurs enfants, ces chiffres ne devraient pas les rassurer.

"Cette situation résulte d’une gouvernance particulièrement complexe, faisant intervenir à la fois l’Etat, la Sécurité sociale, et les collectivités locales. Il est donc urgent d’effectuer un choc de simplification de la gouvernance et des aides, afin de rendre le système transparent et lisible", précise l'organisme qui réclame donc un mode de garde de qualité et abordable.

Christelle Dangremont est assistante maternelle à la MAM Les Renardeaux à Beaumont-sur-Sarthe, fondée il y a 5 ans. Avant cela, Christelle Dangremont était assistante maternelle à domicile. "Ce n'est pas étonnant que des assistantes maternelles abandonnent, lorsqu'on est à domicile on nous demande trop de choses avec un salaire trop bas sans droits, rapporte-t-elle*. C'est pour cela qu'elles s'en vont ou qu'elles se regroupent pour créer des MAM où les locaux sont adaptés aux enfants*."