Près de 122.000 spectateurs, la prochaine édition avancée : le bilan du 77ème Festival IN d'Avignon

Avec un taux de fréquentation de 94%, le bilan est positif pour ce 77ème Festival IN d'Avignon. "Une grande joie", pour le directeur Tiago Rodrigues, qui occupait cette fonction pour la première fois. En 2024, le Festival se tiendra une semaine plus tôt que d'habitude, à cause des Jeux-Olympiques