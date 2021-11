Près de 150 avocats du barreau de Bordeaux dénoncent le projet de loi "confiance dans la justice"

Les avocats bordelais se sont mobilisés ce mardi pour dénoncer le projet de loi "confiance dans la justice". Ils étaient près de 150 sur les marches du tribunal judiciaire. Selon eux le secret professionnel entre les avocats et leurs clients est menacé. "Le projet de loi comprend des exceptions à ce secret pour des infractions économiques et si on commence à faire des exceptions en matière fiscale, demain, on le fera pour des pédocriminels, on le fera pour des meurtriers", s'inquiète Estellia Araez, membre du syndicat des avocats de France.

"C'est une atteinte gravissime à l'État de droit, dénonce Christophe Bayle, le bâtonnier de Bordeaux. Quand vous autorisez un juge, par exemple, à aller dans un cabinet d'avocat et à s'emparer des confidences qu'un client a fait à son avocat, c'est le début d'un État policier. Et c'est cela que ce projet de loi, dont nous demandons la suppression, est en train d'instaurer. Nous sommes en train de devenir dans ce pays un Etat policier."

Selon Estellia Araez, "le secret professionnel n'empêche pas les enquêteurs d'enquêter. Ils ont plein d'autres moyens coercitifs pour enquêter et réunir les preuves. Dans une démocratie, la fin ne justifie jamais les moyens. Rien ne justifie qu'un citoyen, qui vient se confier à un avocat, voient ses confidences se retourner contre lui."

Un amendement au projet de loi déposé

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a finalement déposé ce mardi un amendement concernant le secret professionnel des avocats au projet de loi, mais sans aller jusqu'au retrait de l'article en entier comme le souhaite la profession. "Le gouvernement va, après échanges entre le garde des Sceaux, le président de la commission des lois du Sénat et la présidente de la commission des lois de l'Assemblée, déposer un amendement visant à supprimer l'alinéa 2 (d'un paragraphe de l'article 3 du texte, NDLR) et à confirmer la possibilité de présence du bâtonnier en perquisition", a indiqué la Chancellerie à l'AFP. Cet alinéa prévoyait une exception au secret professionnel quand l'avocat, dans son activité de conseil, est instrumentalisé ("fait l'objet de manœuvres") pour permettre une infraction, dans une formulation jugée beaucoup trop vague par les représentants de la profession. L'annonce de cet amendement intervient juste avant le vote définitif du projet de loi à l'Assemblée nationale, ce mardi soir, qui sera suivi par celui du Sénat jeudi.