Près de 150 motards défilent à Saint-Lô contre le contrôle technique des deux-roues

"Occupez-vous de nos routes, on s'occupe de nos motos". C'était le mot d'ordre de l'action menée ce samedi par la Fédération des motards en colère de la Manche. Environ 150 motos ont défilé dans les rues de Saint-Lô, via le rond-point du département, la rocade et enfin la préfecture de la Manche, où les manifestants ont déposé un courrier dans l'espoir d'être reçus dans les prochains jours par les autorités.

Un cortège d'un peu plus de 90 motards est parti ce samedi matin à 10 heures du parking de la Cité de la mer à Cherbourg. Une action pour répéter leur opposition à la mise en place d'un contrôle technique pour les deux-roues. "C'est une mesure inutile, coûteux et qui ne sert à rien", selon Paul Davy, membre de la fédération manchoise des motards en colère. Il fait le parallèle avec les voitures : "quand le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, 17% des accidents venaient d'une cause technique de la voiture. En moto, selon un rapport réalisé au niveau de l'Europe, c'est 0,3%".

Les manifestants sont venus rappeler leur opposition à la mise en place d'un contrôle technique pour les deux-roues © Radio France - Pierre Coquelin

"Trop vulnérables pour faire les kékés !"

Les motards mettent en avant l'attention qu'ils portent à leur engin. "On est trop vulnérables sur la route pour se permettre de faire les kékés !", résume Agnès, une Equeurdrevillaise qui fait le moto depuis une vingtaine d'années. Pour elle, c'est une mesure "pompe à fric" : "il n'y a pas d'autre mot. Partout où on peut prendre des sous, on le fait. C'est l'endroit rêvé", souligne la Manchoise. "Avant de prendre le guidon, on fait le tour de la moto. On fait chauffer le moteur pour entendre le bruit de la mécanique. Pour les vidanges, une moto, on est entre 5-6.000 kilomètres voire 10.000. La voiture, c'est souvent 20 à 25.000 kilomètres. C'est notre vie qui est en jeu, on ne joue pas avec ça", ajoute Paul Davy.

Depuis 2014, c'est une demande de l'Union européenne pour protéger la sécurité des motards mais aussi l'environnement. Le gouvernement français avait pris une mesure dans ce sens en 2021. Mesure abrogée l'année suivante. Mais, dernier épisode de ce feuilleton : fin octobre 2022, le Conseil d'Etat réinstaure cette mesure, répondant à l'appel de trois associations (Respire, Ras le Scoot et Paris sans voiture). En novembre, un document de travail gouvernemental envisageait la mise en place "à l'horizon de juin 2023" d'"un contrôle technique simplifié" par rapport à celui des voitures, d'un coût inférieur à cinquante euros.

Des routes "de plus en plus pourries"

Cette action, c'est donc une manière de remettre un petit coup de pression sur le gouvernement. Et aussi faire passer un message sur l'entretien des routes. Nids de poules, plaques d'égouts qui dépassent, rails de sécurité qui ne sont pas doublés, ralentisseurs trop hauts, etc. "On le constate au quotidien. Il faudrait mieux investir l'argent dans les routes qui sont de plus en plus pourries", confie Alexandre Audouard, le nouveau coordinateur de la Fédération des motards en colères de la Manche. La première semaine de mai, la Fédération organise l'opération Motard d'un jour : elle va emmener des élus de Cherbourg-en-Cotentin et des responsables de la sécurité routière pour faire le tour de la ville pour leur montrer l'état des rues et des routes.