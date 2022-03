Près de 150 motards mobilisés en Charente-Maritime pour protester contre un contrôle technique moto

Forcément, le cortège formé était impressionnant. Ce samedi 12 mars, près de 150 motards se sont regroupés, d'abord à Echillais, en Charente-Maritime (à côté de Rochefort), pour ensuite rallier ensemble La Rochelle et la préfecture. Tous réunis sur leur "bécane", qu'ils ne veulent pas voir contrainte à un possible contrôle technique motos. Les bikers de Charente-Maritime contestent aussi d'autres mesures envisagées, comme le port du gilet jaune, et revendiquent le manque de sécurité des infrastructures routières.

Le contrôle technique, un coût financier, et esthétique

Sur la moto de Sébastien Boursier, son pot d'échappement, son filtre à air, mais aussi son carburateur, ne sont pas d'origine. "Si un contrôle technique pour ce type de véhicule est mis en place, _je devrais changer toutes ces pièces_, qui ne sont pas d'origine. Premièrement, vous imaginez ce que cela représente financièrement, de changer toutes ces pièces. Parce que moi, je l'ai achetée comme ça ma moto, les pièces d'origine, je ne les ai jamais eues", commente l'un des délégués départementaux de la fédération des bikers de France.

Mais pour le motard, ce serait aussi renier tout le côté esthétique de chaque "bécane" : "Leur argument principal, c'est la sécurité. Mais en réalité, nous savons entretenir nos engins. Sur une moto, nous n'avons pas de carrosserie, pas de pare-brise, _un mauvais entretien ce serait nous mettre en danger_."

On ne veut pas ressembler à des poussins avec ce gilet jaune

D'autant que son collègue, Richard Gurit, également délégué départemental de la fédération nationale, pointe les infrastructures routières et "ces rails qui servent de guillotines pour les motards." Bien au contraire, Richard Gurit, Sébastien Boursier, et les 150 autres personnes présentes, aimeraient qu'une loi autorise et reconnaisse les changements sur leurs véhicules. "Sans compter que cela met tout un tas d'artisans en danger", rajoute Sébastien Boursier.

Un secteur qu'il regroupe sous le nom de "Custom' culture". Il précise : "Si nous n'avons plus le droit d'embellir, de customiser, de personnaliser nos motos, nous n'irons plus chez ces artisans là". Il rajoute aussi : "Nous ne faisons pas tout cela pour la performance du véhicule, _c'est par souci d'esthétisme_". Tout comme leurs tenues. "Ils veulent que nous ressemblions à des petits poussins sur l'autoroute avec les gilets jaunes. Mais on est déjà assez reconnaissables non ?" demande le délégué.