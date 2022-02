Près de 150 personnes mobilisées à Oloron contre les fermetures de classes en Béarn

Près de 150 personnes étaient rassemblées hier contre des suppressions de classes à cause de la nouvelle carte scolaire. Ils s'étaient donné rendez vous devant la sous préfecture à Oloron à 18h30. Là bas deux classes sont menacées. Des parents d'élèves, des instituteurs et des élus de la commune d'Oloron étaient présents, y compris le maire Bernard Uthurry. Certains se sont entretenus avec la sous-préfète pour essayer de faire entendre leur message : des suppressions de classes, ça veut dire plus d'élèves dans celles qui restent, donc des difficultés à se concentrer pour les élèves, et des conditions de travail dégradées pour les profs.

18 fermetures en Béarn

Oloron n'est pas la seule commune à être concernée. En tout en Béarn, avec cette nouvelle carte scolaire, on compte 18 fermetures pour seulement 9,5 ouvertures. L'inspection académique affirme dialoguer avec les enseignants et rendra sa décision demain.