Près de 150 personnes rendent hommage aux résistants du Val de Morteau à la frontière Suisse

Treize passeurs du Val de Morteau dans le Haut-Doubs ont été déportés pendant la Seconde guerre mondiale. Seuls trois d'entre eux sont revenus. Pour leur rendre hommage, une stèle a été inaugurée ce samedi 15 octobre en forêt à la frontière Suisse, à proximité de l'auberge du Vieux Châteleu à Grand'Combe-Châteleu. Une initiative de l'association le Souvenir Français. Près de 150 personnes étaient présentes. Ces passeurs, qui habitaient le secteur, ont sauvé environ 200 juifs, ainsi que des résistants et des aviateurs britanniques.

Une photo du passeur Robert Marguier de Villers-le-Lac, déporté le 19 décembre 1941. © Radio France - Raphaël Aubry

"Pour donner un exemple, les deux jeunes hommes de Villers-le-Lac âgés de 18 et 19 ans, qui ont été assassinés à Cologne, étaient des horlogers. À côté, on a des agriculteurs de la frontière, explique Jean-Michel Blanchot, président du Souvenir Français dans le canton de Morteau et du pays de Saugeais. On a pas un profil type, mais des situations très divers. C'est ce qui montre bien que derrière cet engagement de la résistance, c'est la France plurielle qui a su s'unir." Un message à méditer dans le contexte actuel avec la Guerre en Ukraine notamment, selon l'association.

Michel Hollard a passé 98 fois la frontière

Plus tôt dans la matinée, une cérémonie était organisée en hommage à Michel Hollard. Ce résistant de région parisienne a passé 98 fois la frontière entre mai 1941 et février 1944, pour transmettre des informations à l'ambassade britannique à Berne. Il est à l'origine de réseau Agir, composé de près d'une centaine de résistants à travers la France. Son plus important fait d'arme remonte à 1943. Il a transmis des croquis des bases de lancement des fusées V1, installées en bord de la Manche en Normandie. La plupart ont pu être détruites avant le Débarquement.

Un sentier mémoriel en hommage à Michel Hollard a été inauguré dans le Val de Morteau. © Radio France - Raphaël Aubry

Un sentier mémoriel a été inauguré en sa mémoire entre Louadey à La Brévine en Suisse. 18 plaques retraçant son histoire ont été installées tout au long du parcours. Un travail de sa petite fille Agnès. "Sa mémoire était vraiment menacée", explique-t-elle.

