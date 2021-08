Près de 180 soignants manifestent "pour la défense des droits des salariés, pas contre le vaccin"

Près de 180 soignants ont manifesté dans les rues de Tours ce jeudi matin. Ils s'étaient donné rendez-vous devant les bâtiments de l'Agence régionale de santé pour protester contre le pass sanitaire et la possible mis à pied du personnel médical en cas de non-vaccination le 15 septembre.

"On est là pour la défense des droits des salariés, on n'est pas contre le vaccin", affirme Charlie Mongault, infirmier en psychiatrie à Tours et militant au syndicat Solidaires. De son côté, le secrétaire général adjoint de Force ouvrière 37, Yvan Moquette, estime que "le pass sanitaire discrimine un certain nombre de salariés, les pousse à la démission, dans les Ehpad, on risque d'avoir une hémorragie de personnel soignant".

Se distinguer des anti-vaccin

Dans le cortège, il y a également une volonté de se distinguer des manifestants anti-vaccin du samedi. "On veut se démarquer des mots d'ordre problématique de l'extrême-droite, on n'est pas là pour les mêmes raisons", précise Charlie Mongault de Solidaires. Même son de cloche pour Pierre Perroux, secrétaire départemental de la santé et l'action sociale de la CGT : "Dans les manifestations du samedi, il y a certaines pancartes, certaines personnes qui ont la croix jaune, ça nous gêne".