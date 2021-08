Près de 19000 signatures en ligne pour soutenir Chérif Coulibaly à Epinal

Chérif Coulibaly a quitté le Mali fin 2016. Un oncle vivant à Bamako a payé un passeur pour le conduire en France. Le jeune homme, timide, reste discret sur la traversée de la Libye puis de la Méditerranée et enfin de la frontière italienne. De Paris à Nancy, un long périple qui se termine à Epinal début 2018. Premier coup dur, la justice refuse de reconnaître son état de mineur. Malgré tout les services sociaux du département le prennent en charge. Chérif Coulibaly intègre un lycée professionnel à Raon-l'Etape ou il sera scolarisé 2 ans.

C'est là que l'entreprise de bâtiment spinalienne Zozik le remarque, et lui propose un contrat d'apprentissage en maçonnerie. La majorité venue, Chérif Coulibaly n'a plus droit à la protection des mineurs. Son contrat est interrompu le 19 juillet dernier. Le lendemain la section de la Ligue des droits de l'Homme d'Epinal lance sa pétition en ligne sur le réseau "change.org"

"Cet enlisement de la situation est inacceptable de la part de l'Etat et de ses services, c'est aberrant et ubuesque". Laurent Aspis de la LDH ne décolère pas. "Chérif Coulibaly s'est parfaitement intégré et ne demande qu'a travailler. Sa volonté et ses compétences lui ouvre un bel avenir" renchérit son employeur qui se dit prêt à lui offrir un CDI dès que sa situation sera régularisée.

En attendant, le jeune homme qui vit mal sa nouvelle situation se dit surpris de la mobilisation autour de lui. "Cela me donne un nouvel espoir de rester en France" se réjouit Chérif Coulibaly qui avoue se sentir moins seul.