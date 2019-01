Près de 2 000 gilets jaunes manifestent au Mans

Le Mans, France

C'est la manifestation la plus fournie au Mans depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Près de 2 000 personnes ont manifesté ce samedi après-midi au Mans.

L'appel au rassemblement place de la République concernait la Sarthe et les autres départements du grand Ouest. Des manifestants de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine étaient notamment présents mais la grande majorité des participants étaient sarthois.

La foule a plusieurs fois repris le slogan "Macron, démission". Plusieurs pancartes demandaient, notamment, l'instauration du RIC (référendum d'initiative citoyenne).

Les gilets jaunes avaient préparé pancartes et banderoles. © Radio France - Alexandre Chassignon

Aucune casse n'est à signaler sur le passage du cortège, qui a circulé en ville pendant plus de deux heures. Les manifestants ont marqué des pauses devant la permanence du député (LREM) Damien Pichereau, devant la banque de France et place des Jacobins. Ils ont emprunté la très commerçante rue des Minimes pour se rendre à la gare, puis revenir en centre-ville par les quais via la médiathèque et la rue du Port.

Nuage lacrymogène devant la préfecture

Vers 15h30, le cortège s'est immobilisé devant la préfecture et la situation a commencé à se tendre entre une partie des manifestants et la police, avec des jets de projectiles. La police a utilisé un grand nombre de grenades lacrymogènes pour disperser le cortège.

Par moments les nuages de gaz lacrymogène ont pénétré dans les rues commerçantes à proximité immédiate. Les boutiques de la rue des Minimes ont baissé et remonté leurs rideaux à plusieurs reprises.