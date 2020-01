Près de 4 000 manifestants à Pau ce vendredi, entre 1.800 et 4.000 à Tarbes

Pau, France

Les syndicats voulaient faire de ce vendredi 24 janvier une mobilisation symbolique en cette 7e journée de mobilisation nationale, le jour où le texte du projet de réforme des retraites est présenté en conseil des ministres. La mobilisation reste forte, en Béarn et en Bigorre. Entre 1.800 et 4.000 personnes ont manifesté à Tarbes, selon les différentes sources. Près de 4.000 à Pau, selon notre reporter sur place. Lors de la 6e journée nationale, environ 3.000 manifestants avaient défilé à Pau, et entre 1.600 et 4.000 à Tarbes, selon les sources. Dans le cortège de nombreux retraités, des enseignants, des agents des finances, des hôpitaux de Pau et d'Oloron, des salariés de la SHEM, de Messier Dowty, des gilets jaunes et même des agriculteurs.

Christiane, manifestante de la confédération paysanne Copier