Près de 2.000 personnes à Nice pour la manifestation anti-pass

La manifestation "anti-pass et anti-vax" de ce samedi 15 janvier à Nice a réuni près de 2.000 personnes selon notre décompte, un millier selon la préfecture des Alpes-Maritimes et plus de 7.000 selon le comptage effectué par les organisateurs.

Partis vers 14 heures 45 de la place Garibaldi au cri de "Macron, on t'emmerde", les manifestants ont fait un large tour de la ville, ne s'arrêtant pas place Masséna comme prévu et terminant à la nuit tombée dans les rues du centre-ville. Dans le cortège, la colère envers le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais également le maire de Nice Christian Estrosi, ne retombe pas.

La prise de parole de Christian Estrosi, plus tôt cette semaine, n'est pas passée inaperçue. Le maire de Nice souhaite durcir les mesures contre les personnes non-vaccinées. "C'est un abruti" lui répondent deux amies venues manifester. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est de l'indifférence qu'on a. Mais attention, on vote!" Pour Françoise, qui est particulièrement contre le vaccination des enfants de 5 à 11 ans, "tous ceux qui sont à l'Assemblée, au Sénat, on devrait les foutre dehors. Et le président de la République, j'espère qu'on va s'en débarrasser. On a voté pour eux mais eux ne nous défendent pas."

Un groupe d'environ 300 manifestants s'est attardé près de l'hôtel de ville, dont l'accès était bloqué par les forces de l'ordre. Des invectives et slogans visant Christian Estrosi ou encore le député Eric Ciotti, ont été lancés. Personne n'a tenté de forcer le cordon de sécurité. "C'est un piège qu'ils veulent nous tendre, le piège de la violence" assure Nathalie. "On veut surtout pas tomber dedans."

Des manifestants refusent de parler aux journalistes. Ceux avec qui nous avons pu échanger notamment sur le nouveau vaccin Nuvaxovid, sans ARN messager, nous assurent que cela ne les incitera pas à recevoir une injection. "Peut-être qu'il pourrait me convaincre mais la problématique reste pour l'instant la même : on n'a pas assez de recul pour être certain qu'il n'y a pas d'effets secondaires et surtout mortels" nous dit Gilbert. Pour lui, les vaccins anti-covid actuels "ne sont pas des vaccins."