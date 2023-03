Près de 2.000 personnes dans les rues de Nancy contre la réforme des retraites

Les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau descendus dans la rue. Une nouvelle journée de mobilisation était organisée à Nancy ce samedi 11 mars. Près de 2.000 personnes ont manifesté Place de la République, selon la police. Ils étaient près du double, selon les syndicats.

ⓘ Publicité

Dans les Vosges, près de 820 personnes ont manifesté à Épinal, selon la police. À Saint-Dié, ils étaient 350 dans les rues. Les cortèges était un peu moins imposants que lors des précédentes mobilisations mais toujours aussi remontés contre la retraite à 64 ans.

Au 7ème round de la mobilisation, la colère anime toujours le cortège © Radio France - Justine Claux

loading

"Du mépris pur et simple"

Au 7ème round de la mobilisation, la colère monte d'un cran. Les manifestants ne se sentent toujours pas écoutés par le gouvernement. "C'est du mépris pur et simple, dénonce Catherine, une militante. On ressent du dédain de leur part, ils ne nous voient pas, on est existants pour eux".

Même si le gouvernement fait la sourde oreille, les manifestants ne se découragent pas. "On ne lâchera pas, prévient Jérémie Collin, délégué syndical. Même si le texte est voté, on continuera jusqu'au bout et on mobilisera les troupes".

Les manifestants sont nombreux à dénoncer "le mépris" du gouvernement © Radio France - Justine Claux

"Il faut monter d'un cran"

L'intersyndicale prévoit de durcir le mouvement. "Il ne faudra pas s'étonner si on se radicalise, lâche Odile, de la CGT. Il faut monter d'un cran ! Les gilets jaunes se sont faits entendre par la violence, alors pourquoi pas nous ?".

Si le gouvernement continue d'ignorer leurs revendications, les syndicats prévoient de durcir le mouvement © Radio France - Justine Claux

Prochaine étape : de nouveaux blocages dans les centrales nucléaires. "On va provoquer des coupures sauvages et rendre l'électricité gratuite pour les hôpitaux, c'est le seul moyen de faire plier le gouvernement", annonce Laurent, agent EDF. Les syndicats appellent également à bloquer les raffineries. La prochaine journée de mobilisation est prévue le mercredi 15 mars. À Nancy, le cortège s'élancera de la Place Carnot à 14 heures.