Près de 200 forains réunis à Toulouse pour contester la suppression de la fête Saint-Michel par la mairie

"Forains abandonnés et oubliés", "SOS forains en détresse", "Annulation = extermination"... Voilà les quelques slogans affichés sur des pancartes jaunes, déposées contre la façade de l'Hôtel de ville mercredi 5 mai. Entre 150 et 200 forains se sont mobilisés sur la place du Capitole, à Toulouse, en réaction à l'annonce de la mairie de supprimer définitivement la fête Saint-Michel, organisée au mois d'octobre. "Ils mettent 150 familles à la rue", déplore Marilyne, foraine depuis toujours. "D'habitude, le mois d'octobre permet de faire du chiffre alors que c'est la fin de saison. Cette fête Saint-Michel, on l'attendait toujours avec impatience..."

Et l'impatience était encore plus grande cette année, après une saison marquée par la crise sanitaire et les annulations de fêtes foraines. "Certains d'entre nous n'ont quasiment rien gagné l'année dernière", explique Thomas, forain de la fête Saint-Michel depuis une dizaine d'années. "C'était juste le moment où on commençait à voir le bout... Et là on nous annule cette fête !" Pour justifier cette suppression, la mairie de Toulouse met en avant un manque de place sur le parking du Zénith, où la fête Saint-Michel se tient depuis dix ans, et aucune solution de repli. "C'est de la foutaise", s'énerve Robert, forain depuis neuf générations. "On nous a déplacés des allées Jules-Guesde pour y mettre le tram, alors qu'il ne va même pas jusqu'au bout. On aurait largement la place de s'y installer, ou même au jardin des plantes..."

Pas de nouvelle réunion avec la mairie

"Il n'y avait aucune solution", confirme Cécile Dufraisse, adjointe au maire de Toulouse en charge de l'occupation du domaine public. "Les travaux ont commencé depuis longtemps à la Cartoucherie et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Il n'y a plus assez de place pour accueillir 150 forains sur le parking du Zénith, également réduit à cause des travaux." Selon l'adjointe, toutes les autres possibilités à Toulouse ont été analysées à la loupe, en vain. "Il y a énormément de contraintes. Il faut un terrain de 6 hectares qui soit conforme aux normes de sécurité, il y a aussi des problèmes de nuisance sonore à prendre en compte. Pour l'instant, à Toulouse, ce terrain n'existe pas. Ce fut donc une décision difficile, mais il fallait annuler cette fête. Et ce n'est pas contre les forains !", affirme-t-elle.

Les manifestants demandaient à être reçus par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. © Radio France - Bastien Munch

L'adjointe a d'ailleurs proposé de recevoir les forains qui manifestaient devant la mairie mais ils ont refusé, demandant uniquement à voir le maire Jean-Luc Moudenc. "Nous sommes prêts à faire des concessions", affirme Marilyne. "S'il le faut, par exemple, nous baisserons la musique à 22 heures. Mais cette fête est vraiment nécessaire pour nous. Là je vais laisser à mes enfants des manèges qui ne tourneront pas, qui serviront à rien. Parce que si Toulouse annule sa foire, cela peut donner des idées à d'autres grandes villes de France..." Fête Saint-Michel ou pas, certains forains affichent déjà leur intention de venir avec leurs manèges à Toulouse du 17 septembre au 10 octobre, dates officielles de l'édition 2021, pour bloquer une partie de la ville.