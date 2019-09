Près de 200 personnes à Dijon contre la réforme des retraites

Dijon, France

Le syndicat CGT, rejoint par Solidaires, l'Unsa-Ferroviaire et la FSU appelait à manifester ce mardi dans toute la France contre le projet de système "universel" des retraites. Près de 200 personnes se sont rassemblées Place de la République à Dijon de 12 h à 14 h contre la réforme Delevoye qui vise à uniformiser les régimes de retraite en un système par points, en fonction du nombre d'années travaillées.

à lire aussi Grève du 24 septembre : les prévisions de trafic à la SNCF et dans les transports dijonnais

à lire aussi Réforme des retraites : nouvelles manifestations ce mardi, des perturbations dans les transports en commun et les écoles

"Ca demande beaucoup de concentration et une bonne vue", témoignage d'un ambulancier

Parmi eux : David, un ambulancier de 47 ans qui travaille de nuit dans le Châtillonnais, il conduit des kilomètres pour emmener les patients au CHU dans une zone où il y a peu d’hôpitaux. Ce dernier craint de voir la retraite et les cotisations s'éloigner : "actuellement un roulant de nuit peut prétendre à la retraite à 55 ans peut-être que plus tard il faudra attendre 60 ans. Forcément on n'aura plus tous les réflexes et ce qui va avec pour continuer de rouler. Le travail de la route ça demande beaucoup de concentration et une bonne vue. J'ai déjà des lunettes et la médecine du travail m'a préconisé de me faire opérer de la cataracte du fait de mon travail. Ça m'embête, si la retraite se retrouve décalée, il va falloir travailler d'avantage, avec les ennuis de santé qui viennent se greffer derrière ça : ça ajoute beaucoup de stress."