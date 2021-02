Près de 200 personnes dansent et chantent à Perpignan pour la réouverture des salles de spectacle

Près de 200 personnes ont manifesté leur soutien aux intermittents du spectacle et aux structures culturelles, ce vendredi en fin de matinée dans le centre-ville de Perpignan. Une manifestation dansée et chantée, avec l'artiste HK.

Ce vendredi en fin de matinée, devant la salle de concerts El Mediator à Perpignan, la musique attirait les curieux. Piano, guitares, violon, djembé, et un chanteur au micro. L'artiste HK, auteur du célèbre "On lâche rien", est passé par le centre-ville de Perpignan pour un rassemblement en soutien aux intermittents du spectacle et aux structures culturelles, toujours fermées en raison de la crise sanitaire. Organisée, entre autres par la CGT et Alternatiba 66, et autorisée par la préfecture, la manifestation a rassemblé près de 200 personnes.

Les musiciens se sont ensuite rendu dans l'après-midi à Prades, ville du Premier ministre Jean Castex.

