Près de 200 personnes rassemblées à Orléans pour le droit à l'avortement

"Avortement, libre et gratuit. Partout, pour toutes". Près de 200 personnes scandent ce message sur la place de la République à Orléans. Un rassemblement pour défendre le droit à l'IVG, en réaction à la décision de la Cour suprême aux Etats-Unis, concernant ce droit à l'avortement. Chaque État américain a désormais le choix d'interdire ou de limiter l'accès à l'IVG. Un retour en arrière qui choque dans les rangs des manifestants orléanais. Ils réclament l'inscription de ce droit dans la Constitution française, pour éviter qu'un tel scénario puisse arriver chez nous. Ils demandent également des moyens supplémentaires pour permettre dans les faits un accès à l'IVG partout en France.

Près de 50 ans après la loi Veil, le retour d'un combat

À Orléans, parmi les manifestants, certains connaissent bien ce combat. Ils l'ont mené en France avant le vote de la loi Veil, en 1974. C'est le cas par exemple de Bianca, membre du Groupe d'action gay et lesbien du Loiret "Je me suis battue aux premiers temps parce que, quoi que nos ennemis disent, nos ventres nous appartiennent. Il faut mettre un terme au patriarcat qui veut toujours se mêler de ce qui ne le regarde pas". Bianca se souvient bien de ce à quoi ressemblaient les avortements avant la loi Veil : "Ca ressemblait à des cintres, des avortements clandestins, et les femmes mourraient (...) Ca les jeunes ne le savent plus". Cette militante réagit avec épouvante à décision de la Cour suprême des États-Unis : "C'est inadmissible ce qu'il se passe, on retourne au Moyen-Age (...) On dit toujours que ce qu'il se passe aux États-Unis revient cinq ou dix ans après chez nous. Je pense que cette loi Veil doit être inscrite en bonne et due forme dans la Constitution, une bonne fois pour toute, qu'on ne puisse pas revenir en arrière".

Bianca s'était déjà battue pour la loi Veil © Radio France - Manon Klein

Parmi les jeunes manifestantes réunies à Orléans, certaines redoutent en effet un possible recul en France. L'arrivée de 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale est évoquée à plusieurs reprises comme une potentielle menace à ce droit à l'IVG. Au delà des élus, le discours anti-avortement trouve également d'autres disciples. Sur le réseau social Tiktok par exemple, certaines manifestantes disent avoir vu circuler en nombre ces messages contre l'IVG dernièrement.

Des moyens pas suffisants en France pour garantir ce droit

Si l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, comme vont le proposer des députés de la majorité, est soutenu par les manifestants, pour certains il est également urgent de mobiliser des moyens, comme l'explique Valérie Martin, du collectif Offensive féministe "Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui l'état de l'hôpital public est désastreux, qu'il y a plus de 130 Plannings familiaux qui ont fermé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant d'avoir le droit d'avorter, mais aussi d'avoir l'accès (...) On sait bien que dans notre région, dans notre département particulièrement, il y a des déserts médicaux, et donc ca va entraver aussi l'application de ce droit (...) Ce qu'il faut questionner, c'est la réelle volonté politique. Quand on parle d'entrer dans la Constitution, ca on est d'accord, c'est des mots. Ils sont certes importants, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on constate nous sur le terrain ? C'est qu'aujourd'hui pour les femmes il est de plus en plus difficile d'accéder à l'IVG".

Le prochain grand rendez-vous pour défendre ce droit dans le Loiret aura lieu le 28 septembre, journée internationale du droit à l'avortement.