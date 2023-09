Près de 200 personnes réunies à Bayonne pour manifester "contre les violences policières"

À Bayonne, près de 200 personnes se sont mobilisées, ce samedi 23 septembre "contre les violences policières". Elles se sont réunies au départ à la sous-préfecture avant de se rendre jusqu'à la mairie. Cette manifestation "pour la justice" était à l'appel de nombreux partis politiques, syndicats et associations. FSU, Solidaires, Génération.s, CGT, La France Insoumise, LAB, SUD et beaucoup d'autres étaient représentés. Devant la préfecture, à Bayonne, les banderoles étaient de sortie et de nombreux drapeaux flottaient dans l'air.

Un à un, les représentants de chaque organisation syndicale, association et parti politique se sont exprimés. "Le meurtre de Nahel, tué le 27 juin à Nanterre a déclenché une vague de révolte dans les quartiers populaires au début de l'été", évoque Gaétan Perrière au micro. Il est syndiqué à Solidaires Pays basque. "Les derniers faits de ces derniers mois et de ces dernières années invitent à réfléchir à un problème entre la police et la population. Il y a un racisme systémique", dénonce-t-il.

La manifestation "contre les violences policières" était à l'appel de nombreux partis politiques, syndicats et associations © Radio France - Eloïse Roger

L'extrême droite pointée du doigt

Pour Barthélémy Mottay, du bureau départemental de la FSU, ce racisme grandissant s'explique, notamment, avec la présence des idées d'extrême droite chez les forces de l'ordre. "On sait que dans la police l'extrême droite est assez influente depuis quelques années, ça monte en puissance et Marine Le Pen qui fait 41% au second tour des présidentielles en 2022, on sent que ça fait pousser des ailes à certains syndicats policiers ou partis politiques." Il pointe aussi du doigt l'impunité de l'IGPN dans ses enquêtes, qui selon lui, couvre plus qu'elle ne sanctionne les faits de violence dans la police.

Les manifestations "contre les violences policières et pour les libertés publiques" ont rassemblé 31.300 personnes à travers le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Une centaine d'événements était organisée partout en France ce samedi 23 septembre.