Près de 200 psychologues mobilisés à Quimper pour défendre leur profession

On les voit rarement dans la rue. Les psychologues se sont mobilisés partout en France, ce jeudi, pour faire valoir leurs droits et préserver leur profession. A Quimper (Finistère), ils étaient 200 devant la préfecture, avant de rejoindre l'antenne départementale de l'Agence régionale de Santé (ARS) où une délégation a été reçue.

La raison de leur colère : un décret visant à créer un Ordre, sur le modèle de celui des médecins. Un décret qui, selon eux, nuit à la diversité de leurs pratiques, puisqu'il impose des méthodes comportementalistes et cognitivistes. "Nous ne sommes pas d'accord avec cette idée de thérapie imposée, nous souhaitons au contraire la liberté d'exercice et la liberté d'accès à tous", s'agace Anne-Yvonne Jouan, psychologue dans une association qui s'occupe d'enfants en situation de handicap à Morlaix. "Ces thérapies choisies ont tout leur intérêt dans certaines situations et mesures, mais ne sont pas du tout forcément la panacée pour tout le monde", ajoute-t-elle.

Les séances remboursées sur prescription médicale mal accueillies par la profession

Les psychologues contestent aussi le remboursement de dix séances mis en place par le gouvernement. "On impose à des psychologues en libéral des séances à 23 euros, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre, ce n'est pas réaliste", s'insurge la psychologue morlaisienne, qui ne comprend pas l'idée de faire prescrire ces séances par un médecin. "On demande un accès direct et libre des patients aux psychologues", dit-elle. La professionnelle ajoute : "Nous ne faisons pas partie du domaine médical ou paramédical, mais des sciences humaines et nous tenons à le rester."