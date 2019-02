Près de 2000 personnes rassemblées à Strasbourg pour dire non à l'antisémitisme

Strasbourg, France

"Ça suffit !" Voilà ce que souhaitaient dire les 2000 personnes présentes à Strasbourg au rassemblement contre l'antisémitisme ce mardi 19 février. 14 groupes politiques locaux et plusieurs représentants de cultes religieux ont relayé l'appel national à s'unir contre les actes antisémites de ces derniers jours. Un appel d'autant plus retentissant en Alsace que des tags et croix gammées ont été découverts ce mardi matin sur 96 tombes et mobiliers dans le cimetière juif de Quatzenheim, près de Strasbourg. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après-midi avant d'aller au mémoriel de la Shoah à Paris en début de soirée.

Les organisateurs du rassemblement ont délibérément choisi de limiter les prises de parole. Après une courte introduction, des jeunes ont lu plusieurs textes choisis par les signataires de l'appel, notamment des extraits de Simone Veil et de Louis Aragon. Une minute de silence a été observée avant que la Marseillaise ne retentisse, reprise par la foule. Un peu plus tard, une seconde minute de silence a été observée avant une minute de bruit.

Environ 2000 personnes se sont rassemblées à Strasbourg ce mardi 19 février pour dire non à l'antisémitisme. © Radio France - Solène de Larquier

La cérémonie a été très courte, à la surprise de beaucoup de personnes présentes qui se sont rapidement dispersées. Alexander, 16 ans, regrette d'ailleurs que plus de jeunes n'aient pas été présents : "J'ai essayé de motiver les gens de ma classe à venir mais ils m'ont dit 'à quoi bon manifester, on ne fera pas changer les gens antisémites'. Moi je pense qu'au contraire c'est un devoir citoyen, pour ne pas leur laisser le dernier mot." Plusieurs élus sont venus avec leur écharpe républicaine, une dizaine de personnes avaient également revêtu leur gilet jaune. Jacob portait ainsi un gilet jaune et une kippa "pour montrer que les antisémites ne sont pas majoritaires."

Plusieurs personnes sont venues au rassemblement strasbourgeois contre l'antisémitisme avec leur gilet jaune, parfois associé à une kippa. © Radio France - Solène de Larquier

Dans la foule, des inconnus échangent de façon spontanée comme Sophie, habitante de Quatzenheim et Aimée, Strasbourgeoise. "J'avais déjà prévu de venir mais au vu des événements ce matin, ma place était d'autant plus là ce soir. C'est d'autant plus triste que c'est un petit village où il y a une très bonne entente entre les gens. [...] Je suis protestante et pour moi c'est important de montrer mon soutien aux communautés juives" explique Sophie. Aimée prend la parole à son tour : "Je suis de confession juive donc je me sens terriblement concernée. C'est quelques chose qui me fait très peur car on a des actes comme ceux-là mais pas encore de réponse forte contre l'impunité de ces actes. J'attends maintenant des choses fortes au niveau des lois et qu'on punisse." commence la Strasbourgeoise avant d'expliquer que le climat est pesant aujourd'hui : "J'ai peur pour mes enfants, les signes distinctifs comme la kippa sont en quelques sortes bannis chez nous." L'habitante de Quatzenheim réagit à ces mots : "On est beaucoup de chrétiens à être préoccupés par ces questions là et à vous porter dans notre coeur, et c'est important de se rendre compte que ce n'est pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres." Les discussions ont continué une petite heure avant que le reste de la foule ne quitte la place de la République en laissant quelques bougies derrières eux.

Environ 2000 personnes se sont rassemblées à Strasbourg ce mardi 19 février pour dire non à l'antisémitisme. © Radio France - Solène de Larquier