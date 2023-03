près de 200k albums vendus en 2 semaines, soit +3.3M de repas qui pourront êtres distribués !

♫ Dans les Rues d'Antibes ♫... tout est lavé avec des eaux usées !

Et c'est une première en France ! La ville réutilise les eaux usées pour laver ses rues. La machine qui traite les eaux pour les réutiliser est branchée dans la station d'épuration de la Salis à Antibes. Avec un traitement chimique le maximum de bactéries est tuées. Les camions citernes remplissent leur cuve à une nouvelle borne et continuent de fonctionner normalement pour arroser les jardinières, les plantes et laver les rues, mais avec des eaux usées. Et la planète dit merci.👇

ⓘ Publicité

À lire aussi Une première en France, à Antibes des eaux usées réutilisées pour laver les rues

Une box niçoise 100% solidaire 100% locale

Pour la quatrième année consécutive, le Secours Populaire des Alpes-Maritimes met en vente des box culinaires préparées par des artisans niçois pour 20 euros.

Cette année elles sont composées de daube avec ses gnocchis, une part de pissaladière, une part de tourte de blettes sucrée, une bière locale et une bouteille d'eau. Pour chaque box achetée, une part de daube est offerte aux bénéficiaires.👇

À lire aussi Achetez une box culinaire et aidez les bénéficiaires du Secours populaire des Alpes-Maritimes

L'OGC Nice au grand cœur

Village solidaire, forum de l'emploi, dispositif pour aider les supporters, les aiglons sont sur tous les fronts.

Le village solidaire a permis de récolter des fonds pour les victimes de la tempêtes Alex.

Le 28 mars prochain à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice permettra aux entreprises locales d'embaucher des personnes sans emploi.

Le club va aider les supporters à se rendre en Suisse pour le match aller en 8è de finale d'UEFA Conférence League le 13 avril prochain. A noter que la billetterie pour le match retour du 20 avril est ouverte depuis jeudi aux abonnés.👇

Quand la musique classique offre des dons et s'ouvre à tous

C'est le credo des 24è rencontres de guitare classique à Nice qui se déroulent ce soir à 19h30 au Centre Animanice

Non seulement une place représente 4 dons pour la banque alimentaire, mais en plus ces rencontres rassemblent des artistes expérimentés et des élèves en herbe.👇

C'est en Bonus : Les Enfoirés : près de 200k albums vendus en 2 semaines ♥

Cela représente +3.3M de repas qui pourront êtres distribués par les bénévoles des Restos du Coeur, qui ont choisi France Bleu, la radio officielle des Resto ♥