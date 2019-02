Près de 22 000 euros récoltés grâce au pot au feu géant de Tours !

Tours, France

C'est un sacré succès pour cette 23ème édition. Le pot au feu géant des Halles de Tours a permis de récolter 21 885,14 euros ce samedi. C'est près de 2 000 euros de plus que l'an passé. L'ensemble des recettes vont être reversées aux Restos du Coeur d'Indre-et-Loire.

Cette année, un peu plus d'une tonne de viande et 2 800 kgs de légumes ont été offerts par les producteurs et commerçants. 3 500 barquettes individuelles ont été vendues. "C'est entre 18 000 et 20 000 équivalent repas de distribués" expliquait il y a quelques jours Michel Flamé le président de l'association. Soit l'équivalent d"une semaine de distribution". L'association compte environ 6 000 bénéficiaires dans le département.