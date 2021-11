Près de 250 migrants secourus dans le détroit du Pas-de-Calais en une journée

De nombreux migrants ont tenté de traverser la Manche, pendant la nuit du vendredi 19 au samedi 20 novembre dernier. 243 se sont retrouvés en difficulté au large du Pas-de-Calais, et ont été secourues par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de la préfecture maritime.

Depuis le début de la semaine, plus de 500 personnes ont été secourues alors qu'elles tentaient la traversée de la Manche sur des embarcations de fortune. Mercredi 17 novembre dernier, un millier de migrant ont rejoint les côtes anglaises, selon les autorités britanniques.

A l'approche de l'hiver, les tentatives de traversées ne diminuent pas, dans des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. Deux personnes sont décédées, rien qu'entre le 2 et le 4 novembre dernier.