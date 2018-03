Ce mercredi 21 mars, à Coutances (50), près de 250 personnes ont répondu à l'appel des collectifs et associations du centre-Manche qui aident les migrants. Un rassemblement organisé pour dénoncer les expulsions et les renvois aux frontières de plus en plus fréquents ces dernières semaines.

Tous ces manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la procédure de Dublin. Selon ce réglement, les migrants ne peuvent déposer une demande d'asile que dans le premier pays européen par lequel ils sont passés.

Une série d'expulsions

Or depuis un mois, plusieurs migrants "dublinés", accueillis dans les centres d'accueil et d'orientation, les CAO, de la Manche ont été convoqués au commissariat et arrêtés pour être renvoyés dans le premier pays européen où ils ont déposé leurs empreintes, en Italie, en Suède, en Espagne ou encore en Norvège.

Au milieu du rassemblement, une silhouette noire symbolisait l'un des migrants, arrêté lundi 19 mars à Coutances pour être renvoyé vers la Norvège. © Radio France - Lucie Thuillet

Une série de renvois que jugent inacceptable les bénévoles qui accompagnent ces réfugiés au quotidien. "_Les expulsions se sont accélérées depuis un mois, on n'en peut plus de voir les gars partir comme ça et on ne peut pas l'accepte_r" raconte Aurélie une bénévole.

Dans le public, également des citoyens en colère face à cette situation. "Je ne fais pas partie des bénévoles mais je trouve ça inhumain, se révolte Thomas, un Coutançais. Ce réglement Dublin, c'est affreux. On renvoie des jeunes gens qui ont déjà traversé beaucoup de malheurs pour arriver ici vers des pays comme l'Italie, qui ne peuvent pas les accueillir tant ils croulent sous les demandes."

Des élus - conseillers municipaux, adjoints au maire et même un député - ont parrainé ces migrants qui sont sous le coup du réglement Dublin et qui peuvent donc être expulsés. © Radio France - Lucie Thuillet

Parrainages républicains

Lors de ce rassemblement, dix-neuf de ces migrants "dublinés" ont également été parrainés par des élus du Coutançais et du Saint-Lois