Près de 28.000 Ardéchois et Drômois de plus entre 2011 et 2016 selon l'INSEE

Drôme, France

Les français étaient 66.362.000 au premier janvier 2016. C'est l'INSEE qui vient de le révéler à travers sa traditionnelle campagne de recensement. C'est une hausse de 0,4% par an depuis 2011.

Evidemment, il y a de fortes disparités entre régions. Auvergne Rhône Alpes est plutôt en hausse. C'est la deuxième région la plus habitée de France, derrière l’Île-de-France. Près de 8 millions d'habitants, 7.916.889 habitants en tout. Cela représente plus de 282.000 habitants supplémentaires dans la région.

L'Insee révèle que la croissance démographique reste particulièrement inégale en France. - Visactu

Les métropoles attirent toujours

Mais c'est une forme de trompe-l’œil, dû à l'attractivité des grandes métropoles, Lyon chez nous, mais aussi Grenoble, et le département de Haute-Savoie, le plus attractif de la région grâce à sa proximité avec Genève et la Suisse. Parmi les grandes métropoles françaises, seule Paris est en recul.

Drôme et Ardèche en hausse, mais...

Si on s'éloigne un peu, qu'on vient en Drôme, et en Ardèche, le constat est moins flagrant. 508.006 Drômois, soit 20.000 de plus depuis 2011. 325.157 Ardéchois, soit 7880 de plus que cinq ans plus tôt. L'élan est bien moins important que dans le Rhône, mais il est présent. Nos départements bénéficient également d'un attrait migratoire, et d'une balance des naissances positive : Entre 0,5 et 1% de hausse chaque année.

Notez qu'Auvergne Rhône Alpes fait partie des trois régions qui maintiennent leur rythme de croissance année après année, avec les Hauts de France et PACA.