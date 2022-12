Près de 3.000 armes et 77.574 munitions récupérées dans les Bouches-du-Rhône lors de l'opération d'abandon

C'est un succès dans les Bouches-du-Rhône. L'opération d'abandon d'armes organisée partout en France du 25 novembre au 2 décembre est désormais terminée et dans le département, visiblement, de nombreux particuliers conservaient chez eux des armes et des munitions. Dans le détails : 1.993 armes longues ont été ramenées, 983 armes de poing et 77.574 munitions.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône précise que l'opération est terminée, mais l’abandon des armes non-déclarées reste possible dans les commissariats ou brigades.