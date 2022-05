Près de 3.900 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Pays de la Loire, trois mois après le début de la guerre

La Loire-Atlantique est le département des Pays de la Loire qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens.

Près de trois mois après le début de la guerre en Ukraine, des réfugiés ukrainiens continuent d'arriver dans notre région, mais moins vite qu'il y a quelques semaines. Au 18 mai, ils sont 3.864 contre près de 3.300 il y a un peu plus d'un mois. C'est en Loire-Atlantique qu'ils sont les plus nombreux, 34% de tous ceux qui sont accueillis.

Un tiers des réfugiés des Pays de la Loire en Loire-Atlantique

Dans le détail, 1.330 Ukrainiens sont actuellement réfugiés en Loire-Atlantique, 737 en Sarthe, 659 en Vendée, 418 en Mayenne et 720 dans le Maine-et-Loire. Parmi les enfants et les adolescents qui sont arrivés chez nous, 762 sont scolarisés et 444 le seront prochainement.

Jusqu'à 7.000 réfugiés

Près de 30% de ces réfugiés sont d'abord arrivés en Ile-de-France avant d'être redirigés vers les Pays de la Loire. Au total, notre région pourra accueillir 7.000 Ukrainiens sur les 100.000 que la France s'est engagée à aider.