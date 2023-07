Près de 300 caravanes de gens du voyage installées illégalement autour d'Annecy

PHOTO PQR - L'EST REPUBLICAIN

Entre 100 et 150 caravanes se sont installées sur un champ agricole de Saint-Jorioz, idem à Annecy-le-Vieux.

Il en est ainsi chaque été ou presque en Haute-Savoie. Entre 100 et 150 caravanes de gens du voyage ont pris place illégalement sur un terrain agricole ce dimanche à Annecy-le-Vieux, idem à St-Jorioz. Dans un cas comme dans l'autre, les gens du voyage ont investi des terrains agricoles. Un problème récurrent dans le département. Il y avait déjà eu des soucis l'an passé. Une raison, principalement : il n'y a pas assez d'aires de grand passage.

Le "ras-le-bol" des agriculteurs

Les agriculteurs de Haute-Savoie en ont marre. Cette fois, ils sont quatre concernés mais ne préfèrent pas prendre la parole. C'est le président de la FDSEA des Savoie, Bernard Mogenet, qui s'exprime pour eux : "Les agriculteurs que je représente me disent qu'ils en ont clairement ras-le-bol de vivre des week-ends complets à se barricader, à se protéger. D'être aussi toujours la variable d'ajustement. On sent une pression forte monter dans les campagnes" conclut-il.

Car à chaque fois plusieurs hectares sont touchés raconte le représentant syndical : "On sait malheureusement dans quel état les parcelles se retrouvent après. Puis pour le nettoyage, la remise en état de la parcelle, cela n'est pas simple. Il faut qu'elle puisse être réutilisée dans de bonnes conditions sanitaires pour l'alimentation de nos animaux. Et cela prend du temps."

Toujours une seule aire grand passage en Haute-Savoie

Cela coûte aussi de l'argent. La FDSEA demande à l'agglomération des compensations financières pour les agriculteurs touchés. La présidente du Grand Annecy affirme en avoir la volonté. Elle est en train d'appeler chaque agriculteur, promet de se déplacer elle-même pour un état des lieux une fois les caravanes parties. Cela ne résoudra pas le souci à long terme d'après le président. "On demande que maintenant chacun prenne ses responsabilités. Que des aires soient créées. Et qu'après la préfecture fasse respecter les règles pour que ces aires soient occupées de façon correcte, légale. Que les gens du voyage ne viennent pas comme ils veulent quand ils veulent" clame Bernard Mogenet.

A ce jour, la Haute-Savoie compte une seule aire dite de grand passage, capable d'accueillir 150 caravanes. Elle se trouve dans le Chablais, à Allinges, près de Thonon-les-Bains. Pourtant, le schéma départemental élaboré par les collectivités il y a déjà trois ans (en 2019) en prévoit trois, une par arrondissement : le Chablais donc, mais aussi Annecy et Saint-Julien-en-Genevois. Mais pour ces deux derniers, trois ans après, toujours rien.

Un terrain à l'étude

C'est en train de bouger à Annecy assure l'agglomération. Tout doucement, une étude environnementale est en cours pour un terrain précisément. Résultats attendus pour l'été 2025. Quant à St-Julien, aucun terrain adéquat n'a été trouvé il y a deux ans au moment des prospections. Alors depuis le territoire fonctionne par roulement. Chaque année, une commune différente se charge de mettre à disposition un terrain pour l'accueil des gens du voyage.

Collectivités et préfecture réfléchissent aussi à embaucher un médiateur, il serait chargé spécifiquement de ce dossier. Le poste pourrait être créé l'été prochain. La préfecture va d'ailleurs réunir tous les acteurs concernés d'ici la fin de l'année pour tenter de trouver des solutions.