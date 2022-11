Près de 300 manifestantes marchent contre les féminicides à Châteauroux

Les militantes du collectif féministe Nous Toutes sont descendues dans la rue pour crier leur colère. Près de 300 personnes ont manifesté à Châteauroux et 120 à Bourges, ce samedi 19 novembre. Des rassemblements pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles.

À Châteauroux, la manifestation a rassemblé près de 300 personnes © Radio France - Justine Claux

À Châteauroux, le cortège est parti de la Place Voltaire, en début d'après-midi, avant de rejoindre la place de la République pour rendre hommage aux victimes de féminicides.

"Il y en a marre que nos soeurs meurent"

Dans les rues du centre-ville, le cortège a chanté en choeur "Debout les femmes", l'hymne du Mouvement de libération des femmes.

Les manifestantes se sont ensuite arrêtées sur la place de la République, où elles ont disposé des paires de chaussures. "Ces paires de chaussures symbolisent les 120 femmes assassinées cette année, explique Olivia, membre du collectif Nous Toutes 36. C'est pour dire qu'on ne les oublie pas et qu'on espère que l'année prochaine, on n'aura plus besoin de faire ce genre d'actions".

Un hommage a été rendu aux 120 victimes de féminicides cette année © Radio France - Justine Claux

"Il y en a marre que nos soeurs meurent !", lance une manifestante au mégaphone. Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, un chiffre qui rend malade Jessica, une manifestante, "c'est aberrant, dans son dernier livre, Virginie Despentes explique que si c'était des hommes ou des patrons qui étaient tués, tout le monde se mobiliserait mais là, ce sont des femmes, alors personne ne dit rien".

"La justice et la police ne font pas leur travail"

Sur les pancartes des militantes, un autre chiffre interpelle : 65 % des victimes de féminicides avaient saisi la justice ou la police. "La justice et la police ne font pas leur travail", s'emporte une manifestante.

Les manifestantes ont dénoncé l'inaction des autorités face aux violences conjugales © Radio France - Justine Claux

La maman de Laura a été victime de violences conjugales, et d'après la jeune femme, elle n'a pas assez été protégée, "mon père a seulement pris du sursis, la peine est trop légère, je trouve ça inutile, on attend qu'il tue la prochaine pour réagir".

Parmi les revendications des féministes, justement : mieux former les professionnels à prendre en charge les victimes. Les manifestantes réclament également que 2 milliards d'euros soient consacrés chaque année à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.