Près de 300 manifestants dans les rues de Châteauroux pour un 1er mai très politique

Un 1er mai très politique. Comme tous les ans, syndicats et associations appelaient à la mobilisation ce dimanche matin. Une journée internationale des travailleurs particulière cette année, puisqu'elle tombe une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron.

Des centaines de cortèges étaient prévus dans toute la France. En Berry, les manifestants ont défilé dans une ambiance bon enfant. Dans le Cher, ils étaient 600 à Bourges et 300 à Vierzon. A Châteauroux, ils étaient près de 300 manifestants à partir de la place de la République. La traditionnelle manifestation du 1er mai a pris une couleur très politique.

L'inquiétude après la réélection d'Emmanuel Macron

Comme chaque premier mai, Annabelle est dans la rue. Cette maman s'inquiète pour les conditions de travail de sa fille, employée dans un IME, un institut médicoéducatif. "Les conditions sont exécrables, minables, c'est éprouvant de travailler dans un IME, assure-t-elle. J'attends de nos dirigeants qu'ils considèrent enfin la jeunesse et qu'ils leur donnent des perspectives d'avenir".

Elorah fait justement partie de ces jeunes travailleurs. Après la réélection d'Emmanuel Macron, la jeune femme de 23 ans a un message pour le chef de l'Etat : la retraite à 65 ans, c'est non ! "Il y a quand même eu des manifestations contre la réforme des retraites, j'espère que le gouvernement va en tenir compte parce que travailler jusqu'à 65 ans, moi, personnellement, je n'en ai pas envie", raconte Elorah.

"Il va falloir monter une opposition assez forte"

La réélection d'Emmanuel Macron est sur toutes les bouches. Nicolas, intermittent du spectacle, s'est déjà senti oublié pendant la campagne présidentielle. Il n'a aucune confiance pour les 5 ans à venir. "La culture, on n'en parle pas trop, lâche-t-il. On a eu Roselyne Bachelot, je me demande qui on va avoir après. De toute façon, avec la guerre en Ukraine, je pense que le budget de la culture sera moins augmenté que celui de l'armée".

Comme chaque 1er mai, la CGT est présente dans les rangs du cortège © Radio France - Justine Claux

Derrière ce manifestant, les drapeaux de la CGT survolent le cortège. Le syndicat est également présent pour rappeler qu'il sera là pour s'opposer à la politique du chef de l'Etat, pendant toute la durée de son mandat. "Il va falloir montrer une opposition assez forte pour éviter qu'Emmanuel Macron fasse tout ce qu'il veut faire, par rapport aux retraites, à la casse sociale, indique Laurent Joyeux, délégué CGT. En fait, tout ce qu'il a déjà fait pendant cinq ans et qu'il veut amplifier pour les cinq prochaines années".

Dans le viseur des manifestants également : les élections législatives et l'espoir partagé d'une victoire de la gauche.