Près de 300 manifestants mobilisés pour la culture à Bordeaux ce mardi

Entre 250 et 300 personnes se sont rassemblées ce mardi midi devant la préfecture à Bordeaux pour manifester et se mobiliser pour la culture. Plusieurs syndicats comme CGT, FO mais aussi le Syndeac (Syndicat des entreprises artistiques et culturelles) et le SMA (Syndicat des musiques actuelles) étaient présents. Ils ont envoyé une délégation auprès de la préfète de Gironde, Fabienne Buccio pour demander un plan de relance pour le secteur de la culture. Ils réclament 16 millions d'euros par mois pour ce secteur, fortement touché par la crise sanitaire du Covid-19.

On préfère que le peuple s'abrutisse à acheter des conneries pour Noël plutôt qu'il se cultive - Thierry

Dans la manifestation, il y avait des comédiens, des régisseurs de la lumière, des ingénieurs du son, des danseurs ou des artistes-plasiticens comme Thierry. Depuis le début de la crise sanitaire il n'a "absolument rien vendu, ça commence à être compliqué mais [il] s'inquiète pour les jeunes". Ils ajoute "Je ne comprend pas que l'on ferme tous les lieux de culture alors qu'ils suivaient tous les protocoles." Il ajoute : "On préfère que le peuple s'abrutisse à acheter des conneries pour Noël plutôt qu'il se cultive. C'est un choix."

La culture, ça "décolle la pulpe du fond"

De simples citoyens étaient également présents, frustrés de ne plus pouvoir aller au cinéma. C'est le cas de Nicole, qui ne comprend pas pourquoi la culture reste confinée mais pas les autres magasins. "_Les supermarchés sont ouverts mais pas les lieux de culture. On a l_'impression que c'est un monde qui ne laisse de place qu'au travail à la consommation et pas ce qui permet de décoller la pulpe du fond", lâche-t-elle.

Les membres du syndicat CGT ont distribué ces masques aux manifestants désireux de le porter. © Radio France - Yvan Plantey