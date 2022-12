Près de 300 objets mis en vente aux enchères par le Crédit Municipal au Musée de la Romanité

La traditionnelle vente aux enchères de prestige du Crédit Municipal de Nîmes a lieu ce vendredi au musée de la Romanité. Il s'agit des objets gagés (bijou, montre, pendule, horloge, argenterie, tableau, sculpture, tapis, mobilier, instrument de musique...), qui ont été déposés au Crédit municipal en échange d' un prêt d’argent. Objets qui n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires. Certains les ont confié dans le cadre d’une vente volontaire. "Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses précise Cécile Lhuire, responsable du Crédit Municipal. Et comme c'est la période des Noël, ça va permettre de faire de jolis cadeaux à faible prix." L’excédent résultant de la vente aux enchères (moins 16,6% de frais) est reversé à l’emprunteur. Ces objets sont visibles jusqu'à 11h30 au musée de la Romanité. Le catalogue est également disponible sur internet. La vente se déroulera à partir de 14h dans l'Auditorium, sous le ministère de Maîtres Pierre Champion, Françoise Kusel, Frank Puaux et Aurore Illy, commissaires-priseurs.

