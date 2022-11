EN IMAGES - Près de 300 manifestants à Metz pour demander plus de moyens contre les violences sexuelles

Un cortège violet en plein milieu du marché de Noël. Près de 300 personnes ont manifesté à Metz, samedi 19 novembre, à l'appel du collectif féministe #NousToutes, pour demander une lutte plus efficace contre les violences sexistes et sexuelles. Plusieurs dizaines de milliers d'autres manifestants ont marché à Paris et dans d'autres villes françaises . Le cortège messin s'est réuni vers 14 heures sur le parvis des Droits de l'Homme, devant le Centre Pompidou, avant de traverser le centre-ville jusqu'au Palais de justice. Au coeur des revendications de cette manifestation annuelle, à six jours de la journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes : demander plus de moyens contre ces violences, avec notamment un budget public de deux milliards d'euros consacré à la cause.

ⓘ Publicité

"Pour que les vies des victimes ne soient plus classées sans suite", clame la pancarte violette portée par Virginie. La Lorraine, très émue, raconte l'histoire d'une membre de sa famille victime de violences sexuelles. "Elle est allée au commissariat et les policiers lui ont montré la pile de dossiers en lui disant qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Ça a été très violent", explique-t-elle. "On avait tout : les certificats médicaux, les avis des psychologues... C'est vraiment la double peine. D'abord le traumatisme du viol, puis celui de l'ignorance. Il faut que les policiers aient plus de moyens pour nous écouter, ce genre de choses ne peut pas se reproduire."

Virginie, qui préfère rester anonyme, en veut aux policiers qui recueillent les plaintes pour viol. © Radio France - Bastien Munch

L'importance de la transmission

Beaucoup de mères sont aussi venues dans le cortège messin accompagnées de leurs filles. "Il faut les éduquer là-dessus dès le plus jeune âge", explique Delphine, professeure dans un collège. Elles sont venues à trois, avec sa compagne Cécile et sa fille de 8 ans, Lola. "C'est important de faire comprendre que ce n'est pas la tenue de notre fille qui compte. On la laisse s'habiller comme elle veut au quotidien. Et on lui explique que sa tenue ne donne aucune autorisation aux autres garçons." La petite Lola porte autour du cou la pancarte "éduquez vos fils" : "Il y a souvent des garçons qui disent qu'ils sont plus forts que les filles", affirme-t-elle. "Moi je leur dis que c'est pas vrai !" "Et de venir avec elle ici, ça lui montre qu'elle n'est pas la seule à le penser", sourit sa mère.

Delphine, Lola et Cécile sont venues manifester en famille. © Radio France - Bastien Munch

"Je suis venu en tant que père, en tant que frère, en tant qu'oncle", témoigne Brahim, qui manifeste avec une amie. "J'ai deux garçons à la maison et je leur parle souvent des inégalités entre les filles et les garçons, ils me posent aussi beaucoup de questions. C'est important de leur inculquer ces valeurs. Être féministe, c'est pas juste être une femme", explique-t-il "Pour notre génération c'est trop tard, il faut parler aux plus jeunes." De son côté, Hélène a ramené sa fille de quatre ans et demi. "C'est l'une de mes premières manifs", assure la jeune femme. "La naissance de ma fille, ça a été un déclic. Je vois trop d'agressions autour de moi, je n'ai pas envie que la vie de ma fille ressemble à ça."

Brahim et Amandine veulent apprendre à leurs enfants les valeurs du féminisme. © Radio France - Bastien Munch

Les manifestantes ont symboliquement clôturé la manifestation devant le Palais de justice de Metz, pour demander des peines plus lourdes contre les hommes reconnus coupables de viols, et la mise en place de brigades et de juridictions spécialisées. Certaines ont aussi organisé un "die-in" : elles se sont allongées au sol pendant que les noms des 120 femmes victimes de féminicides depuis le début de l'année, selon le décompte du collectif #NousToutes, étaient égrénés.

Les noms des 120 victimes de féminicides depuis le début de l'année ont été cités. © Radio France - Bastien Munch

Les manifestantes ont organisé un "die-in" : elles se sont couchées au sol pour rendre hommage aux victimes de féminicides. © Radio France - Bastien Munch

Avant de partir, les manifestants ont déposé les pancartes au sol, devant le Centre Pompidou. © Radio France - Bastien Munch

Le violet, couleur habituelle des manifestations contre les violences sexistes et sexuelles. © Radio France - Bastien Munch

Chaque manifestant a pu choisir la pancarte qui lui correspondait le mieux. © Radio France - Bastien Munch

Le cortège est parti du parvis des Droits de l'Homme, à Metz. © Radio France - Bastien Munch

Les manifestants ont traversé le centre-ville de Metz. © Radio France - Bastien Munch

La manifestation est passée par la place de la République, où est installé le marché de Noël. © Radio France - Bastien Munch

La manifestation s'est arrêtée devant le Palais de justice de Metz. © Radio France - Bastien Munch

Le collectif #NousToutes a énoncé plusieurs revendications, notamment la mise en place de brigades et juridictions spécialisées dans les violences sexistes et sexuelles. © Radio France - Bastien Munch