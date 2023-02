Près de 300 personnes rassemblées à Montpellier pour les un an de la guerre en Ukraine

Plus de 200 personnes sur la place de la Comédie à Montpellier pour les un an de la guerre en Ukraine

Un an après l'invasion de la Russie, des rassemblements solidaires en soutien au peuple ukrainien ont eu lieu un peu partout en France. Ce samedi 25 février, sur la place de la Comédie à Montpellier, près de 300 personnes sont venues soutenir les soldats et toutes les familles restées dans le pays. Des drapeaux sur les épaules et des pancartes avec les inscriptions "Pour la paix" ou "Libérer l'Ukraine", Maxime étudiant, est présent à toutes les mobilisations depuis un an : "Nous ne laisserons personne oublier ce qui se passe dans mon pays".

De nombreux étudiants ukrainiens sont venus soutenir le rassemblement © Radio France - Adèle Chiron

Dans le rassemblement, il y avait aussi des Russes venus soutenir l'Ukraine. Nathalie habite à Montpellier depuis plus de 20 ans. Les larmes aux yeux, cette enseignante est révoltée contre son pays : "Je ne peux pas concevoir que ma nation, la Russie, fasse des atrocités à un peuple frère. C'est pour ça que je me devais d'être là aujourd'hui pour leur apporter mon soutien" dit-elle en brandissant une pancarte.

Une association Russe est venue soutenir l'Ukraine. © Radio France - Adèle Chiron

Des ukrainiens ont apporté des photos pour montrer la situation dans leur pays et les ravages de la guerre © Radio France - Adèle Chiron

"On a besoin de don"

L'association SOS Montpellier Ukraine a toujours besoin de dons pour faire partir des camions. . "Un treizième camion avec des médicaments, des fauteuils roulants et de la nourriture est arrivé à Kiev le 21 février" détaille Éliane Frisch Valla bénévole. Aujourd'hui, il manque surtout de l'alimentaire non-périssable et des couvertures. "On manque d'argent, on a besoin de don pour envoyer à l'Ukraine, mais un camion coûte 4 500 € pour l'aller et le retour" rajoute la bénévole. Depuis le 1er janvier, trois camions sont partis.