Près de 300 représentants du monde de la culture ont manifesté ce vendredi à Lille

De la musique, des clowns et des performances artistiques. Il y avait presque un air de festival sur la grand place de Lille ce vendredi après-midi, alors que plusieurs syndicats représentatifs du monde de la culture avait appelé à un "rassemblement festif", pour défendre leurs droits. Ceux de professions empêchées de travailler depuis des mois en raison de la crise sanitaire.

Près de 300 manifestants se sont réunis pour demander notamment la réouverture des lieux culturels, mais aussi le prolongement de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, qui leur permettrait de maintenir leurs droits d'avant le début de la crise. Ils demandent surtout à être considéré par le gouvernement, qui les considérerait comme "non-essentiels".

"Ça va bien de s'entraîner dans son coin mais ça ne suffit pas quoi", se désole Eugénie, qui fait partie d'une troupe de cirque. "C'est aberrant de voir que les commerces sont ouverts, plein de lieux où l'on croise beaucoup de monde aussi et dans le cadre d'un spectacle vivant où on ne bouge pas, on reste assis à regarder quelque chose, c'est à l'arrêt depuis 6 mois. Et c'est inadmissible".

Cela fait plusieurs mois que Claire ne peut pas travailler © Radio France - Florent Vautier

Si elle dit ne pas avoir pour le moment de problèmes financiers, ce n'est pas le cas de Marion, qui intervient en temps normal dans les écoles, les crèches ou encore les bibliothèques pour lire des histoires aux enfants : "C'est la première fois en 23 ans que je ne vais pas réussir à renouveler mes droits Pôle Emploi, _je vais tout perdre_". "Ça m'inquiète terriblement", dit-elle. "Je ne sais pas de quoi je vais vivre, j'ai besoin d'argent en fait !".

A Lille, l'occupation du théâtre du Nord va se poursuivre avec plusieurs centaines de participants. La maire de Lille, Martine Aubry, a réaffirmé cette semaine sa volonté d'accueillir des événements culturels "tests", pour recommencer à faire vivre le monde de la culture.