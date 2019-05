Plus de 3000 personnes dans les défilés du 1er mai en Drôme-Ardèche

Ce 1er mai 2019 a mobilisé en Drôme Ardèche : plus de 3000 manifestants, c'est au moins 50% de plus que l'an passé. Selon les sources, ils étaient 1300 ce matin à s'élancer de la gare de Valence-ville, 500 à Montélimar et Aubenas, 350 à Romans-sur-Isère, 250 manifestants à Annonay, 150 à Privas, et une cinquantaine à Tournon-sur-Rhône et St Vallier. A 12 heures, il manque le décompte pour les rassemblements du Teil, de la Voulte-sur-Rhône et du Cheylard. Les gilets jaunes ont incontestablement gonflé les effectifs.

Départ de la manifestation du 1er mai à Valence. Environ 600 manifestants selon la police pic.twitter.com/aOSpqswenX — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 1, 2019

L'an dernier, les défilés du 1er mai avaient rassemblé environ 2000 personnes en Drôme-Ardèche.