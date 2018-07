Dordogne, France

"Le temps sera chaud et sec", prévient Emmanuel Linden, chef prévisionniste à Météo France Agen. Cette semaine sera marquée par une hausse des températures qui fera sans doute le bonheur des baigneurs.

Jusqu'à 34 degrés

Sans atteindre les 41 degrés du 27 juillet 1947, les températures seront malgré tout au-dessus des moyennes saisonnières. Emmanuel Linden explique que "lundi il fera autour de 30 degrés et à partir de vendredi les températures maximales pourront atteindre les 34 degrés notamment à Bergerac".

Un temps qui devrait être stable et sec toute la semaine. Sur le site du lac de Neuf-Font à Saint-Amand-de-Vergt, on attend beaucoup de monde. Déjà, dans le camping, "le pic de la saison va commencer", explique Katia, employée.

A Saint-Amand-de-Vergt, des vacanciers profitent de la chaleur pour aller se baigner. © Radio France - Willy Moreau

Elle s'occupe en ce moment des réservations du camping attenant à l'étang. "Certains clients décident de rester un peu plus longtemps avec la chaleur et le beau temps annoncés, explique-t-elle. Comme un Brésilien et son épouse. Ils devaient partir et finalement ils sont venus hier pour me demander s'ils pouvaient rester 3-4 jours de plus".

Les orages ne sont pas attendus avant ce week-end en Dordogne.