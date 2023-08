Près de 340 pèlerins de l'Yonne sont en route pour Lourdes

La délégation des pèlerins de l'Yonne est en route pour Lourdes. Du 21 au 26 août, un groupe de 340 pèlerins, dont une cinquantaine de malades, part dans les Hautes-Pyrénées. Avec le diocèse de Sens-Auxerre, ils participent au pèlerinage de Lourdes. Au programme : messes quotidiennes, procession eucharistique et balades autour du sanctuaire. Si certains pèlerins espèrent également trouver la guérison à Lourdes, la majorité cherche à sortir de son isolement.

"J'avais la maladie des os de verre"

Depuis 18 ans, Lucienne Fondu ne manque aucun pèlerinage. Chaque année, cette habitante de Treigny se rend à Lourdes. "C'est émouvant d'arriver au sanctuaire, c'est extraordinaire de voir les gens et les malades", confie la retraitée. Lucienne ne fait pas le déplacement tous les ans sans raison, elle se sent reconnaissante envers Notre-Dame de Lourdes. "La première fois que je suis allée à Lourdes, j'étais handicapée, j'avais la maladie des os de verre, raconte-t-elle. Petit à petit, je me suis sentie mieux et maintenant, je ne suis plus en fauteuil, je suis guérie".

Aujourd'hui, la pèlerine n'a plus besoin d'un miracle mais elle continue d'aller à Lourdes pour être entourée. "Je suis seule et là-bas, je me suis fait des amis, notamment une qui habite à Charny et que je vais voir de temps en temps", poursuit-elle. "C'est aussi ça, l'esprit du pèlerinage", ajoute Danielle Sirdey, hospitalière depuis 32 ans pour le diocèse de Sens-Auxerre.

"C'est leur seule sortie de l'année"

De nombreux pèlerins sont des personnes isolées, vivant seules, "ils ne sortent jamais de chez eux ou de la maison de retraite, alors, Lourdes, c'est leur seule sortie de l'année, c'est une bouffée d'oxygène pour eux, s'ils ne peuvent pas venir, ils sont désespérés", assure-t-elle.

La plupart des pèlerins n'espèrent pas un miracle en se rendant à Lourdes. "Je n'ai jamais entendu une personne dire qu'elle voudrait un miracle, non, les pèlerins viennent chercher du réconfort, se retrouver, voir du monde et discuter", ajoute Danielle Sirdey.