Près de 4 000 personnes défilent dans les rues d'Avignon contre le pass sanitaire

La mobilisation anti-pass sanitaire ne faiblit pas dans le Vaucluse. Dans le centre-ville d'Avignon, près de 4 000 manifestants ont défilé contre le pass et l'obligation vaccinale.

Mais il planait ce samedi 4 septembre comme un air de scission. Le collectif No pasaran 84 a décidé de ne plus se joindre au cortège et de contre-manifester sur la place Pie. Franck est graphiste et se revendique de gauche progressiste. "On a tenté de manifester en tête de cortège puis en fin de cortège, mais à chaque fois c'était le malaise. On voulait faire du nombre mais on ne peut plus militer au contact de gens dont on ne partage aucune valeur", indique-t-il.

Tentative d'intrusion à La Provence

Dans le cortège principal, effectivement la sirène des sapeurs-pompiers qui ouvrait la marche les samedis précédents s'est retrouvée un peu plus loin. Les soldats du feu contre l'obligation vaccinale ont cédé la place aux drapeaux français et aux croix de Lorraine. En remontant la rue de la République, certains ont même tenté par la force de pénétrer dans la rédaction de La Provence alors que le chauffeur de manifestation traitait les journalistes de "collaborateurs" ou de "menteurs".

Pourtant, on trouve quand même encore des avis nuancés parmi les personnes mobilisées. Notamment du personnel soignant qui s'inquiète de leur avenir s'ils ne sont pas vaccinés au 15 septembre prochain.