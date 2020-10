Près de 4 000 personnes rassemblées à Caen en hommage à Samuel Paty

Ce dimanche, à Caen, près de 4 000 personnes étaient réunies pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur assassiné dans les Yvelines.

"On ne tue pas la liberté d'expression", "Je suis enseignant", ou encore "Je dois tout à mes professeurs", de nombreuses personnes sont venues avec des pancartes ou des drapeaux tricolores.

Le rassemblement a débuté Place de la Résistance, un long cortège silencieux s'est ensuite dirigé dans le centre-ville caennais, avant de prendre fin Place de la République.

Des minutes de silence ont été observées, suivies d'applaudissements.

On pensait que le métier d'enseignant était encore sacré, on se pensait intouchables. Mais on est rattrapés par la réalité et la barbarie.

Sophie, elle-même professeur d'histoire-géographie dans un lycée à Vire est très émue depuis vendredi soir. Elle tenait à être présente lors de cet hommage.

"On pensait que le métier d'enseignant était encore sacré, qu'on était là pour transmettre des valeurs universelles, on se pensait intouchables. Mais on est rattrapés par la réalité et la barbarie. Il faut réagir, car si on laisse passer ça, ça voudrait dire qu'ils ont gagné", témoigne-t-elle.

Le témoignage de Sophie, professeur d'histoire-géographie à Vire (Calvados) Copier

Son fils, Philéas, tient une pancarte où il est inscrit "on ne tue pas la liberté d'expression". Ce collégien avoue avoir été très touché par cet assassinat.

Des enseignants, des parents d'élèves, mais aussi des élèves, des élus et de nombreux habitants du Calvados se sont rassemblés à Caen ce dimanche. © Radio France - Léa Dubost

Plusieurs personnes ont brandit des couvertures du journal Charlie Hebdo. © Radio France - Léa Dubost