Près de 400 débats organisés en Provence pour la première phase du Grand Débat National

PACA, France

Après deux mois de consultations citoyennes, les propositions issues de cette première phase du Grand Débat National doivent désormais être examinées par l’exécutif. Au total, ce sont plus de 10 000 réunions publiques, 1,4 million de contributions en ligne et 16,000 cahiers de doléances qui ont été récoltés. Le gouvernement se donne jusqu'à mi-avril pour formuler ses premières propositions.

Les questions de pouvoir d'achat au cœur des doléances citoyennes

Dans les Bouches-du-Rhône, plus de deux cents débats ont été organisés, ce qui place le département en cinquième position dans le classement des zones les plus mobilisées pour la consultation. Une centaine de communes ont aussi mis à disposition des cahiers de doléances. Ces cahiers ont été remis au Préfet qui doit ensuite relire quelques milliers de pages avant de les transmettre au gouvernement. "La plupart des contributions concernent les questions de pouvoir d'achat, sans grande surprise, mais il y a aussi des propositions sur les thèmes de la transition écologique, du logement et des transports en commun", explique Juliette Trignat, sous-préfète et référente du Grand Débat National dans le département. Dans le Var, ce sont cent-quatre débats qui ont été organisés depuis le début de la consultation, le 15 janvier dernier. Dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, on en compte environ soixante-dix.

L'ouverture des "conférences citoyennes régionales"

La seconde phase du Grand Débat National démarre ce week-end et se terminera le week-end prochain avec l'organisation des "conférences citoyennes régionales". Une centaine de citoyens par région ont été sélectionnés au hasard pour participer à ces échanges. En PACA, ils se dérouleront vendredi 15 et samedi 16 mars à l'espace Bergemon à Marseille, puis le vendredi 22 et samedi 23 mars à Aix-en-Provence.