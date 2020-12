Près de 400 foyers privés d'électricité en Berry après des vents violents

Les réparations sont en cours sur le réseau électrique berrichon. Les vents violents avec des pointes à 90 km/h ont provoqué des chutes d'arbres et de branches sur les lignes électriques. Ce jeudi matin, à 9 heures, on compte 386 foyers privés d'électricité en Berry : 241 dans le Cher et 154 dans l'Indre. Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, ce sont 1 400 foyers qui se sont réveillés sans courant.

Au maximum de la crise, aux alentours de minuit, on dénombrait plus de 2500 clients coupés. 120 techniciens Enedis et 40 techniciens partenaires travaillent sur le terrain pour réalimenter les foyers.