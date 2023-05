Près de 400 pèlerins à la fontaine Saint-Jouvin de Brix au sud de Cherbourg

Les chrétiens ont célébré le Saint protecteur des enfants comme tous les lundis de Pentecôte. La cérémonie s'est déroulée à proximité de la chapelle Saint-Jouvin édifiée au XVIe siècle près d'une fontaine dont l'eau est dite « miraculeuse » pour traiter les maladies de peau. "Les enfants qui ont des problèmes d'eczéma, on vient les laver ici, et il faut croire", témoigne une participante.

ⓘ Publicité

La procession s'est déroulée dans les bois de Brix © Radio France - Frédérick Thiébot

En milieu de matinée, les pèlerins sont partis en procession à travers les bois jusqu'à la fontaine avant de revenir devant la chapelle pour une messe en plein air.

"C'est un rendez-vous historique avec du folklore et une vraie piété", estime un ancien médecin présent parmi les fidèles. "Mon fils avait de l'impétigo (infection bactérienne de la peau), il est venu ici et il a été guéri", ajoute le généraliste retraité.

Amélie est venue avec son mari et leur bébé. Elle explique avoir eu des problèmes de peau par le passé et pour elle grâce à cette eau de la fontaine, les boutons ont disparu. "Je suis croyante et il faut croire en cette foi, mais je pense que cette eau a peut-être des vertues spécifiques".

De nombreux pèlerins ont rempli plusieurs bouteilles d'eau de cette fontaine Saint-Jouvin © Radio France - Frédérick Thiébot

"On ne vient pas ici sans s'apposer de l'eau sur la peau" , déclare cette catholique venue remplir plusieurs bouteilles de l'eau de la fontaine. "Quand j'étais enfant, ma mère avait toujours une bouteille d'eau de Saint-Jouvin dans le placard", ajoute un retraité.