Près de 400 personnes ont visité la centrale nucléaire de Cattenom

Cattenom, France

L’occasion se présente qu’une fois par an. Près de 400 personnes, inscrites à l'avance, on put découvrir gratuitement, pendant deux heures, la salle des machines, certaines installations ou encore le simulateur de conduite, une réplique de la salle des commandes d'un réacteur nucléaire. Une façon de mieux comprendre les rouages de la production électrique.

Les visites par petits groupes étaient assurées par des salariés volontaires. Après deux heures de parcours sur le site, personne n’est ressorti indifférent. "On est venus dans le but de comprendre le fonctionnement de la centrale et puis on entend toujours beaucoup de choses, pas forcément positives, à propos des centrales nucléaires donc c’était l’occasion de se faire son propre avis sur la question", dit Jonathan, qui habite juste à côté de la centrale et qui est venu la visiter pour la première fois.

Beaucoup de sécurité

En plus de souligner le professionnalisme des agents qui travaillent à la centrale, Aurélie est également épatée par le niveau de sécurité. "J’ai été impressionnée par les forces de l’ordre, lourdement armées sur le site. C’est impressionnant, je n’imaginais pas qu’il y avait un dispositif de sécurité aussi important", dit-elle.

"Les cheminées sont énormes", lâche Manon 16 ans, impressionnée. Elle qui déteste les sciences, "au début je pensais qu’on allait un peu s’ennuyer mais je trouve que les organisateurs ont tourné les choses de façon à rendre la visite intéressante », dit-elle. Sa sœur Lola, 14 ans, ressort de cette visite rassurée. « Je pensais que c’était dangereux mais en fait il y a beaucoup de sécurité", dit-elle.

"C’était très intéressant. Cela permet de voir de l’intérieur une industrie qui ne fait pas rêver en ce moment. Le nucléaire a tendance à faire peur aux gens, c’est quelque chose de dangereux, en tout cas c’est l’image que ça laisse. Mais là, on se rend vraiment compte que c’est un site industriel avec des personnels qualifiés, des ingénieurs, des techniciens qui veillent au quotidien au bon déroulement des opérations", estime Charlie.