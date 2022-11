40m³ de dons récoltés pour les Ukrainiens à Pau, un bilan positif mais insuffisant selon les organisateurs

Une vingtaine de bénévoles de l'association Vesna 64 s'est réunie ce week-end, à Pau pour collecter, trier, et emballer les dons qu'ont fait les béarnais pour les Ukrainiens. Le collectif appelait au don pour les aider à passer l'hiver, alors que le froid s'installe en Europe de lEest. Près de 40 m³ de matériel ont été récoltés. "On a beaucoup travaillé pendant ces deux jours grâce aux dons apportés par les citoyens de Pau et des alentours que l'on remercie vivement", s'enthousiasme Florence, l'une des bénévoles.

D'autres collectes à venir

Mais ça reste insuffisant pour remplir le camion affrété par l'association. "Ça représente un tiers de ce qu'on attendait. Le but c'est de faire partir un gros camion, et évidemment nous n'avons pas assez pour le remplir", poursuit Florence. Beaucoup de couverture, de duvets et de vêtements chauds ont été amenés mais il manque encore de la nourriture en conserve, des lampes torches et des pastilles pour stériliser l'eau notamment. Le collectif devrait bientôt organiser une autre collecte en espérant faire partir le camion aux alentours du 30 novembre.