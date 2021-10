Près de 450 Côte-d'Oriens partent en vacances pour la Toussaint grâce au Secours Populaire

Tout le monde part en vacances pour la Toussaint. Près de 100 Côte-d'Oriens partent, ce mardi 26 octobre, pour deux jours au zoo de Beauval (Loir-et-Cher), grâce au Secours Populaire 21. L'association organise trois autres séjours pendant les vacances scolaires, jusqu'au 7 novembre.

Quatre séjours pour 450 personnes défavorisées

Au total, le Secours Populaire organise quatre séjours, en comptant celui du zoo de Beauval. "On va sur un départ de deux jours au Center Parcs des Trois Forets près de Nancy. On va partir également au parc Astérix mais aussi à Nigloland, un parc d'attractions près de Troyes", énumère Mickael Mouard, co-directeur du Secours Populaire 21 et organisateur de ces séjours. Le coût : 20.000 euros par séjour. "En tout, 450 personnes vont pouvoir partir, c'est un peu plus que l'an dernier. Oui, ça fait près de 100 personnes en plus", explique-t-il.

"Ce sont près de 100 personnes en plus qui partent par rapport à l'an dernier", explique Mickael Mouard, co-directeur du Secours Populaire 21

La raison ? "On a reçu un peu plus de chèque vacances que d'habitude, du coup on a agrandi les groupes pour permettre à plus de personnes de partir", poursuit celui qui les organise. "Partir une fois par an, c'est important ce n'est pas un abus et puis ça change la vie. ca ouvre à la culture et aux loisirs."

Les vacances de la Toussaint sont aussi importantes que les autres pour partir selon le Secours Populaire

En général, le Secours Populaire organise des séjours l'hiver pour partir à la montagne, et l'été pour partir à la mer. Mais pour Mickael Mouard, s'évader pour la Toussaint est aussi important. "Faire un petit séjour avant l'hiver peut remonter le moral, alors on s'était dit autant partir sur de bonnes bases", sourit-il. "Je suis content pour mes enfants et ma femme, sourit Ouaddah, c'est la première fois qu'ils partent en vacances à cette période de l'année", raconte celui qui va devoir rester à Dijon parce qu'il travaille.

De son côté, Adeline part avec ses deux enfants au parc Astérix les 3 et 4 novembre. "C'est une surprise, je ne l'ai pas encore dit à mes enfants. C'est surtout pour ma fille qui va fêter ses 7 ans le 31 octobre. Je pense qu'ils vont sauter de joie", sourit l'aide à domicile de 36 ans. C'est la première fois depuis 3 ans et demi qu'elle va partir en vacances hors de Dijon. "C'est un bonheur. Juste de prendre le car, d'aller au parc d'attraction qu'il pleuve, qu'il vente, l'essentiel c'est qu'on soit tous les trois", termine la jeune femme qui n'attend qu'une chose : partir en vacances. Ca tombe bien, elle a posé une semaine de congés pour l'occasion.