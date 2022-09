Près de 450 manifestants pour le pouvoir d'achat à Châteauroux

Face à la baisse du pouvoir d'achat, la colère monte et elle s'exprime dans la rue. Près de 450 personnes sont mobilisées Place de la République à Châteauroux ce jeudi 29 septembre. Les manifestants répondent à un appel national lancé par plusieurs syndicats, notamment la CGT, Sud et la FSU. Ils réclament de meilleurs salaires et des aides plus conséquentes face à l'inflation mais dénoncent également la réforme des retraites. Une délégation syndicale est reçue par la préfecture de l'Indre depuis ce midi.

En Berry, le mouvement est suivi dans d'autres communes de l'Indre et du Cher. Des rassemblements ont lieu à Bourges, Issoudun, Saint Amand Montrond et Vierzon.

Cinq manifestations prévues en Berry :